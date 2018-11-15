2018-11-15T14:55:07+03:00
Общество

Калининградские экологи не обнаружили замора рыбы в светлогорском Тихом озере

Тем не менее, угроза для водоема все-таки есть
Иван МАРКОВ
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Проверка на Тихом озереПроверка на Тихом озереФото: Зеленый фронт
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12 ноября активисты калининградского отделения экологической организации «Зеленый Фронт» совместно с инспектором рыбоохраны выехали в город Светлогорск, чтобы проверить информацию от жителей, пожаловавшихся на гибель рыбы в озере Тихое. Тем не менее, как сообщают экологи, визуальный осмотр озера и прилегающих участков реки Светлогорка не выявил гибели водных биологических ресурсов.

Однако, как сообщает «Зеленый фронт», сегодня рядом с озером идет активное жилищное строительство, и часть русла реки Светлогорка планируется закрыть в бетонное покрытие без нарушения водотока.

- Любые работы, связанные с проведением строительных работ в непосредственной близости от рек и озер, требуют строго соблюдения требований экологической безопасности, - заявил руководитель местного отделения организации Олег Иванов. - Отступления от проекта чреваты различными негативными последствиями – от обмеления озера до гибели рыбы в водоемах. В настоящее время мы не фиксируем заморных явлений, но для их исключения в будущем необходим тщательный контроль, в том числе и общественный. Мы благодарны жителям Светлогорска, которые сообщают нам об угрозе гибели рыбы и обмелении озера.

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