2018-11-15T14:59:10+03:00
Происшествия

В Калининграде уголовник позарился на женскую косметику

Полиция оперативно раскрыла кражу из квартиры на улице Красносельской
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Калининграда пришла заплаканная жительница Центрального района и сообщила, что кто-то проник в ее квартиру на улице Красносельской и украл кошелек, в котором была ровно одна тысяча рублей. Но куда большим ударом для горожанки стало исчезновение косметики на сумму в шесть раз большую.

Осмотрев место преступления, оперативники, во-первых, убедились, что потерпевшая отчасти сама виновата – ибо оставила входную дверь незапертой. А во-вторых, довольно быстро «вычислили» таинственного посетителя - им оказался ране судимый 40-летний сосед по подъезду. В ходе обыска у него дома удалось изъять часть похищенного имущества.

Преступник готовится понести заслуженное наказание. Исходя из объекта воровского посягательства, даже любопытно, каков был статус калининградца в «зоне» по ходу его предыдущей отсидки?

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