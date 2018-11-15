2018-11-15T15:02:50+03:00
Экономика

Музейный квартал в Калининграде построит компания Аркадия Ротерберга

Кирилл Алексеев
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Построившая Крымский мост компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга займется возведением культурных комплексов в ряде городов России, включая Калининград. Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, общая сумма контракта составит 80 млрд рублей, при этом Калининград получит около 25 миллиардов. Собеседники издания подчеркивают, что финансирование будет осуществляться из внебюджетных источников.

По информации РБК, калининградское правительство разработало концепцию комплекса, который будет включать филиал Большого театра, хореографическое училище и специальный интернат для его учеников, консерваторию, а также большой музейный комплекс. В проекте будут участвовать Третьяковская галерея, Эрмитаж и Русский музей.

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