2018-11-15T15:10:35+03:00
Общество

Калининградское правительство предусмотрело в бюджете 472 тыс рублей на вознаграждение за сдачу оружия

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В проекте бюджета Калининградской области на 2019 год предусмотрено 472 тысячи рублей на вознаграждение за добровольную сдачу жителями региона. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Калининградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

На 2020 год на эти цели предусмотрено 545 тысяч рублей, в 2021 году – 500 тысяч рублей.

Напомним, в 2013 году региональные власти приняли решение выплачивать гражданам компенсацию за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сумма варьируется в зависимости от сданной единицы вооружения или боеприпаса.

Для получения вознаграждения необходимо прийти в отдел полиции по месту жительства, дежурный полиции поможет с оформлением документов.

В 2017 году жители области получили из бюджета 230 тысяч рублей за сдачу оружия.

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