Калининградское правительство предусмотрело в бюджете 472 тыс рублей на вознаграждение за сдачу оружия
В проекте бюджета Калининградской области на 2019 год предусмотрено 472 тысячи рублей на вознаграждение за добровольную сдачу жителями региона. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Калининградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
На 2020 год на эти цели предусмотрено 545 тысяч рублей, в 2021 году – 500 тысяч рублей.
Напомним, в 2013 году региональные власти приняли решение выплачивать гражданам компенсацию за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сумма варьируется в зависимости от сданной единицы вооружения или боеприпаса.
Для получения вознаграждения необходимо прийти в отдел полиции по месту жительства, дежурный полиции поможет с оформлением документов.
В 2017 году жители области получили из бюджета 230 тысяч рублей за сдачу оружия.