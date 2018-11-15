Калининградец засудил страховую компанию за отказ выплачивать возмещение после ДТП

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-15T15:44:03+03:00

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В Калинниграде водитель отсудил страховое возмещение со страховой компании. Об этом сообащет пресс-служба Центрального районного суда.

В инее 2017 года водитель БМВ попал в аварию на перекрестке ул. Островского и ул. Парковой аллеи в Калининграде. После этого он обратился в компанию «Зетта Страхование» с заявлением о выплате страхового возмещения.

Страховщик осмотрел автомобиль, однако выплаты страхового возмещения владелец БМВ не дождался.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что страховая компания необоснованно отказала в выплате страхового возмещения.

Центральный районный суд решил взыскать с ООО «Зетта Страхование» страховое возмещение в размере 322 800 рублей, расходы на проведение оценки – 2 500 рублей, неустойку – 100 000 рублей, компенсацию морального вреда – 5 000 рублей, штраф – 100 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 10 000 рублей, а всего 540 300 рублей.