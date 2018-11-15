2018-11-15T15:49:32+03:00
Происшествия

В Калининграде пенсионера ограбили в темном подъезде

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские раскрыли грабеж в поселке Прибрежный. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Береговой. В темном подъезде на 63-летнего мужчину напал неизвестный, повал на пол и стал вырывать сумку.

Оперативники уголовного розыска установили личность нападавшего, им оказался 21-летний житель поселка. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», а это до семи лет лишения свободы.

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