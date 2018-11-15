В Калининграде пенсионера ограбили в темном подъезде
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские раскрыли грабеж в поселке Прибрежный. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в одном из домов на улице Береговой. В темном подъезде на 63-летнего мужчину напал неизвестный, повал на пол и стал вырывать сумку.
Оперативники уголовного розыска установили личность нападавшего, им оказался 21-летний житель поселка. Его задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», а это до семи лет лишения свободы.