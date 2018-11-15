Власти предлагают гусевцам выбрать, на что потратить 17 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:17 2018-11-15T16:17:32+03:00

Однако не менее половины этих средств пойдет на улучшение качества водоснабжения

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Власти города Гусева предложили жителям выбрать, на какие городские объекты стоит потратить 13 миллионов рублей из областного и 3,9 миллиона рублей из местного бюджетов. Так муниципалитет анонсировал программу программы конкретных дел на 2019 год. Тем не менее, уже сегодня и без всякого голосования известно, на что будут потрачена половина выделенных средств.

- По поручению губернатора не менее половины этих средств должно быть направлено на улучшение качества водоснабжения, - сообщает пресс-служба администрации.

В голосовании, предложенном на сайте Активный гражданин, гусевцам предлагают выбрать конкретные тротуары, ремонт которых проведут в следующем году. Также на выбор дается несколько мест для обустройства детских площадок, а также несколько улиц, где нужно провести освещение.