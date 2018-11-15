За имя для аэропорта «Храброво» проголосовали почти 13 тысяч человек, лидирует Кант

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-15T16:21:29+03:00

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На сайте проекта «Великие имена России» продолжается голосование за имя человека, в честь которого назовут калининградский аэропорт «Храброво». После подсчетов первого дня с колоссальным отрывом лидировал Иммануил Кант. Философ по-прежнему держится на первом месте, однако, отрыв несколько сократился.

В голосовании уже приняло участие 12 тысяч 919 человек. По состоянию на четверг 15 ноября кандидатуру Канта поддержали 4944 человек.

Фото: Александр КАТЕРУША

За полководцев Александра Василевского и Ивана Черняховского отдали 2806 и 2398 голосов соответственно. 2771 человек проголосовали за императрицу Елизаветы Петровны.

Финальный этап голосования проходит с 12 по 30 ноября на сайте великиеимена.рф.

Напомним, накануне определился короткий список из четырех имен для «Храброво». В шорт-листе - герои Великой Отечественной войны, советские полководцы Александр Василевский и Иван Черняховский, императрица Елизавета Петровна и философ Иммануил Кант.