2018-11-15T16:47:00+03:00
Происшествия

Калининградка ударила соседку по голове дверцей от шкафа

Непосредственно перед этим женщины совместно употребляли спиртные напитки
Игорь ОРЕХОВ
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В Черняховске две соседки по-соседски пили… ну, да, не чай, а гораздо более крепкие напитки. Однако кого в райцентре этим удивишь? По ходу застолья дамы немного повздорили – тоже вполне обычное дело, со всяким случается. Ну а тот факт, что хозяйка квартиры приложила 58-летнюю гостью дверцей шкафа по голове, можно списать на эксцесс.

В принципе, повреждения оказались не опасными для жизни пенсионерки, врачи оценили их как легкий вред здоровью. Но потерпевшая решила обидчице не спускать и пошла в полицию – писать заявление по поводу произошедшего.

И вот правоохранителям пришлось возбуждать уголовное дело с перспективой двухлетней отсидки для виновной. Ну а что поделаешь: как говаривали древние латиняне, «Dura lex sed lex». То бишь, «Закон суров, но это закон»!

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