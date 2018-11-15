2018-11-15T17:16:24+03:00
Экономика

Весной 2019 года Калининградская область дополнительно получит 780 млн кубометров газа

Виктор Сергеев
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В Калининградской области в скором времени возобновится выдача заключений о технической возможности транспортировки природного газа для перспективных потребителей. Об этом заявил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов на рабочей встрече с руководителями строительных компаний, сообщает пресс-служба областного правительства.

- На комиссии по социально-экономическому развитию Калининградской области под руководством Дмитрия Медведева глава региона обозначил эту проблему. Были приняты решения об увеличении пропускной способности трубы магистральной линии газопровода Минск-Вильнюс. «Газпром» проведет реконструкцию объекта, - сказал Рольбинов.

По его словам, уже весной 2019 года регион сможет дополнительно получить порядка 780 миллионов кубометров газа.

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