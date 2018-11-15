На трех улицах Калининграда изменяются места остановки областных автобусов
С 19 ноября посадка и высадка пассажиров областных автобусов будет осуществляться на специально отведенных остановочных пунктах на улицах Черняховского, Театральной и на Ленинском проспекте. Об этом сообащет пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.
Со следующего понедельника областные автобусы будут останавливаться следующим образом:
– на ул. Черняховского (четная сторона, движение от Автовокзала г. Калининграда) на остановочном пункте «ул. Черняховского» (ориентир дом № 10 на ул. Черняховского), остановочный пункт «Центральный рынок» упраздняется;
– на ул. Черняховского (нечетная сторона, движение к Автовокзалу г. Калининграда) на остановочном пункте «ул. Черняховского» (ориентир дом № 7 на ул. Черняховского);
– на ул. Театральной (четная сторона, движение от Автовокзала г. Калининграда) на остановочном пункте «ул. Театральная» (ориентир дом № 36 на ул. Театральной);
– на Ленинском проспекте (нечетная сторона, движение от Автовокзала г. Калининграда) на остановочном пункте «гостиница «Калининград» (в части заездного кармана, ближнего к торговому центру «Меркурий»).
Все остальные остановки остаются на прежних местах, согласно маршрутам движения автобусов.