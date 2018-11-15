На трех улицах Калининграда изменяются места остановки областных автобусов

СЕГОДНЯ 17:19 2018-11-15T17:20:11+03:00

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С 19 ноября посадка и высадка пассажиров областных автобусов будет осуществляться на специально отведенных остановочных пунктах на улицах Черняховского, Театральной и на Ленинском проспекте. Об этом сообащет пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Со следующего понедельника областные автобусы будут останавливаться следующим образом:

– на ул. Черняховского (четная сторона, движение от Автовокзала г. Калининграда) на остановочном пункте «ул. Черняховского» (ориентир дом № 10 на ул. Черняховского), остановочный пункт «Центральный рынок» упраздняется;

– на ул. Черняховского (нечетная сторона, движение к Автовокзалу г. Калининграда) на остановочном пункте «ул. Черняховского» (ориентир дом № 7 на ул. Черняховского);

– на ул. Театральной (четная сторона, движение от Автовокзала г. Калининграда) на остановочном пункте «ул. Театральная» (ориентир дом № 36 на ул. Театральной);

– на Ленинском проспекте (нечетная сторона, движение от Автовокзала г. Калининграда) на остановочном пункте «гостиница «Калининград» (в части заездного кармана, ближнего к торговому центру «Меркурий»).

Все остальные остановки остаются на прежних местах, согласно маршрутам движения автобусов.