2018-11-15T17:34:47+03:00
Общество

В пожарных учениях в ТЦ «Экватор» на Сельме участвовали больше 40 человек

Масштабная тренировка прошла в четверг
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В Калининграде провели пожарно-тактическиеучения, в которых приняли участие больше 40 человек и 14 единиц спецтехники. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, для ликвидации условного возгорания здании торгово-развлекательного комплекса «Экватор» на Сельме привлекали автолестницу и коленчатый подъемник, поисково-спасательную службу, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.

По легенде возгорание произошло в детском клубе, расположенном на третьем этаже, огонь распространился по всему помещению, создав задымление: несколько человек не смогли самостоятельно покинуть кинозал, потребовалась эвакуация.

Как сообщили в МЧС, тренировка прошла четко и оперативно.

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