2018-11-15T17:47:15+03:00
Общество

На территории озера Поплавок в Калининграде отремонтируют тротуары и восстановят газоны

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На озере Поплавок начались работы по текущему ремонту. Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, на эти цели было выделено 2,6 млн рублей.

Сообщается, что на территории зоны отдыха озера отремонтируют тротуары, укрепят откосы ажурной газонной плиткой, установят водосбросные сооружения, восстановят газоны и отремонтируют покрытия из террасной доски.

Все ремонтные и восстановительные работы подрядчик должен завершить до 21 декабря.

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