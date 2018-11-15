На территории озера Поплавок в Калининграде отремонтируют тротуары и восстановят газоны
.Фото: мэрия Калининграда
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На озере Поплавок начались работы по текущему ремонту. Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, на эти цели было выделено 2,6 млн рублей.
Сообщается, что на территории зоны отдыха озера отремонтируют тротуары, укрепят откосы ажурной газонной плиткой, установят водосбросные сооружения, восстановят газоны и отремонтируют покрытия из террасной доски.
Все ремонтные и восстановительные работы подрядчик должен завершить до 21 декабря.