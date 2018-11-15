2018-11-15T17:53:18+03:00
Общество

Службу по тарифам возглавила экс-руководитель УФАС по Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Ольга Боброва назначена и.о. руководителя Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал губернатор Антон Алиханов.

Ольга Боброва с 2011 года возглавляла управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области.

В сентябре этого года она покинула свой пост и перешла на работу в правительство области на пост заместителя министра регионального контроля (надзора).

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