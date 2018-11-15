2018-11-15T18:04:27+03:00
Общество

Прокурор через суд потребовал отремонтировать четыре улицы в Черняховске

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Прокурор Черняховска обратился в суд с иском к администрации, с требованием отремонтировать дороги. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В ходе проверки было установлено, что дороги на четырех улицах в Черняховске - Линчевского, Гагарина, Черняховского, а также по 2-му Цветочному переулку находятся в ненадлежащем состоянии.

В частности, участки дорог на этих улицах имеют гравийное покрытие, на дорогах образовались ямы, выбоины, просадки, неровности. На одной из улиц участок дороги имеет частичное асфальтовое покрытие, которое находится в неудовлетворительном состоянии.

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