2018-11-15T18:58:13+03:00
Звезды

В Калининграде с лекциями ждут известных мастеров-преподавателей ВГИКа

Правительство региона и знаменитый институт кинематографии подписали соглашение о сотрудничестве
Александр КАТЕРУША
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Владимир Малышев в Светлогорске.Владимир Малышев в Светлогорске.Фото: Александр КАТЕРУША
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Соглашение о сотрудничестве подписал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак и ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Владимир Малышев. Их встреча состоялась 15 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

- Для полноценного развития киноиндустрии в регионе нам необходимо дополнить образовательную часть. В этом плане значение подписания соглашения с ВГИКом очень большое, – говорит Андрей Ермак и отмечает, что уже начала свою работу выездная киношкола, в рамках которой проходят мастер-классы. На недавной встрече с Владимиром Хотиненко собралось 350 человек.

Ректор ВГИКа сказал, что в Калининград и дальше будут приезжать известные мастера-преподаватели.

- Планируем проводить выступления наших актеров со спектаклями и класс-концертами. Нашему художественному факультету – 80 лет в этом году, раньше мы проводили практику выездных плэнеров, хотим ее возобновить на постоянной основе, - сказал Владимир Малышев.

Отметим, в Калининградской области работает система рибейтов, система поддержки организации съемок, проводится большое количество кинофестивалей.

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