В Калининграде с лекциями ждут известных мастеров-преподавателей ВГИКа
Соглашение о сотрудничестве подписал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак и ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Владимир Малышев. Их встреча состоялась 15 ноября на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
- Для полноценного развития киноиндустрии в регионе нам необходимо дополнить образовательную часть. В этом плане значение подписания соглашения с ВГИКом очень большое, – говорит Андрей Ермак и отмечает, что уже начала свою работу выездная киношкола, в рамках которой проходят мастер-классы. На недавной встрече с Владимиром Хотиненко собралось 350 человек.
Ректор ВГИКа сказал, что в Калининград и дальше будут приезжать известные мастера-преподаватели.
- Планируем проводить выступления наших актеров со спектаклями и класс-концертами. Нашему художественному факультету – 80 лет в этом году, раньше мы проводили практику выездных плэнеров, хотим ее возобновить на постоянной основе, - сказал Владимир Малышев.
Отметим, в Калининградской области работает система рибейтов, система поддержки организации съемок, проводится большое количество кинофестивалей.