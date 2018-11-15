2018-11-15T19:10:15+03:00
Происшествия

Едва не убивший попутчика из-за несвежих носков калининградец отправится в колонию общего режима

Разгоревшийся еще в самолете конфликт закончился поножовщиной на автостоянке аэропорта «Храброво»
Игорь ОРЕХОВ
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Два с половиной года в колонии общего режима проведет 55-летний житель Светлогорска. В декабре прошлого года мужчина стал участником резонансного инцидента в аэропорту «Храброво».

Собственно, с пассажиром в соседнем кресле летевшего из Москвы в Калининград авиалайнера светлогорец повздорил еще в воздухе. Который этот самый сосед изрядно испортил, сняв с ног ботинки. Слово за слово – завязалась ссора. Возмущенные реплики окружающих 31-летний носитель пахучих карпеток игнорировал, и тогда наш герой решил его предметно проучить уже поле приземления.

Окончательное выяснение отношений состоялось на аэропортовской автостоянке и происходило при помощи ножа, который достал из своего багажа светлогорец, и палки с гвоздями, которую подхватил с земли его оппонент. В итоге последний получил удар клинком в грудь и был увезен на «Скорой». Между прочим, ранение оказалось достаточно серьезным – было задето сердце. Но врачи вытащили пациента с того света, а заодно поставили в известность о криминальном диагнозе полицейских. Те тоже грамотно проделали свою работу, и вскоре поножовщик был задержан.

По ходу разбирательства изначально грозившую подсудимому изрядным сроком уголовную статью о покушении на убийство переквалифицировали на более щадящую, карающую за «умышленное причинение вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Отсюда и сравнительно мягкий приговор.

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