2018-11-15T22:32:06+03:00
Дом. Семья

Зеленоградск приглашает в гости двух японских котов, которых не пускают в местные музеи

Коты Кен и Гоу города Ономити получат бесплатный абонемент на посещение всех городских музеев
Иван МАРКОВ
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Охрана выгоняет черного кота из музеяОхрана выгоняет черного кота из музеяФото: twitter.com/mukusuke
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Зеленоградск, который с недавнего времени решил развивать бренд города котов, пригласил в гости двух котов из японского города Ономити, которых уже два года не пускают в местные музеи.

История Кена и Гоу началась летом 2016 года. Тогда один из котов попытался проникнуть в городской художественный музей Ономити в префектуре Хиросима на фотовыставку домашних животных, но его не пустили. После этого между черным котом и музеем началось противостояние: животное еще несколько раз попыталось попасть в помещение, но ему мешала охрана. Через некоторое время у него появился напарник – рыжий кот, и он тоже стал строить планы по проникновению в галерею.

- Когда мы узнали об этой истории, то ни секунды не сомневаясь, отправили в художественный музей Ономити письмо с приглашением посетить наш традиционный праздник День рождения Зеленоградского кота, - сообщили в администрации Зеленоградска, - который мы ежегодно проводим в марте. Уникальный музей кошек Муррариум выделил для гостей из Японии специальный абонемент для неограниченного посещения музея. Очень надеемся, что администрация музей и города Ономити его примут и приедут на праздник.

Обеспечить Кену и Гоу добродушный прием готова и единственный в мире котошеф Светлана Логунова, задача которой - ухаживать за уличными котами. Кену и Гоу можно будет ходить не только в Музей кошек, но и в другие музеи города.

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