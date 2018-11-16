2018-11-16T10:21:58+03:00
Происшествия

Из горящего дома в Калининграде ночью спаcли 9 человек

Пожар случился на проспекте Победы
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на пятницу 16 ноября, пожар случился на проспекте Победы города Калининграда. На часах было 01.52, когда поступило сообщение о возгорании в жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном доме с мансардой в одной из комнат горела мебель. Огонь успел охватить площадь в 10 квадратных метров и перекинуться на коридор.

Пожарные в составе 15 человек, подоспели вовремя, ими были спасены 9 жильцов дома. Квартира оказалась закопчена. Обошлось без пострадавших.

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