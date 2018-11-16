Лучница из Калининграда стала чемпионкой мира среди военнослужащих

СЕГОДНЯ 10:05 2018-11-16T10:06:11+03:00

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Тегеран принял первый в истории мировой чемпионат по стрельбе из классического и блочного лука среди военных: выступил 61 спортсмен из 20 стран.

Калининградка Наталья Авдеева представляла нашу страну и родной ЦСКА в звании прапорщика. Она показала прекрасный результат в личном первенстве и в составе команды.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, несмотря на сложные погодные условия (было довольно холодно и ощущались порывы ветра), Наталья победила в индивидуальном зачете, в решающем матче оказавшись точнее напарницы по сборной Виктории Бальжановой.

Напомним, ранее калининградская дзюдоистка привезла из Бразилии две «бронзы». Анжела Гаспарян успешно выступила на чемпионате мира среди военнослужащих в Рио-де-Жанейро.