Программа льготных авиаперевозок в Калининград будет действовать круглогодично

СЕГОДНЯ 10:25 2018-11-16T10:26:12+03:00

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Программа по субсидированию перевозок на маршрутах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь будет действовать круглый год, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пишет «РИА Новости».

По действующим правилам правом на приобретение билета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане РФ в возрасте до 23 лет, также граждане в возрасте свыше 60 лет для мужчин и свыше 55 лет для женщин, граждане РФ — инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства второй или третьей группы.