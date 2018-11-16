2018-11-16T10:45:17+03:00
Общество

В Калининграде до 18 часов не будет света на 14-ти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В мэрии Калининграда сообщили, на каких городских улицах отключено электричество и вода.

В Московском районе Калининграда до 18 часов света не будет на ул. Батальная 67-71, 67а, 69а, 69в, 71а (д/сад 130), 71б, 81, ул. Гравийная 11-13, 14, 16в, ул. Полецкого 51, 87, 93-97, 99, 101а, ул. Соколиная 2а, 4-6, 7, 11-13, 17-19, 25-31, 35-37, 36-40, ул. Кировоградская 1, 6-10, 7а, 9-11, 19, 20-30, 23-27, 34, ул. 2-я Большая окружная 8, 12, 15-29, 16, 28-30, 32-34, 33-39, ул. Лауреатная 1, 5, ул. Ломоносова 103-105.

В Центральном районе до 18 часов электричество отключено на ул. Уральской 3-15; ул. Ген. Озерова 6-16; ул.Кирова 1-7, 4-6; ул. Чайковского 2-10, 2а, 3-7, 11; ул. Мусоргского 1-3, 4-8, 4а; Советский пр-т 9-13, 20-22, 22а.

Холодное водоснабжение отключено до 17 часов на ул. Зеленой 1-3, 1а, 7, 10-16, 23а; ул. Нарвской 92-94; ул. Дорожной 1-3, 19, 27, 24-38, 39-41; ул. Горького 197.

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