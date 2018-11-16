2018-11-16T10:52:52+03:00
Общество

Три калининградских водителя задержаны за повторное пьяное вождение

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За минувшие сутки в Калининградской области задержали семь пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Три водителя сели пьяными за руль, будучи уже лишенными прав. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Также за сутки инспекторы ГИБДД зарегистрировали 2103 нарушений Правил дорожного движения. К административной ответственности привлекли 23 пешехода и 15 водителей, которые нарушили правила проезда пешеходных переходов.

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