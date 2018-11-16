Три калининградских водителя задержаны за повторное пьяное вождение

СЕГОДНЯ 10:51 2018-11-16T10:52:52+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Калининградской области задержали семь пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Три водителя сели пьяными за руль, будучи уже лишенными прав. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Также за сутки инспекторы ГИБДД зарегистрировали 2103 нарушений Правил дорожного движения. К административной ответственности привлекли 23 пешехода и 15 водителей, которые нарушили правила проезда пешеходных переходов.