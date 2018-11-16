2018-11-16T11:02:07+03:00
Общество

В Калининграде 13 магазинов попались на продаже спиртного после 22 часов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде прошел очередной профилактический рейд по проверки соблюдения запрета на торговлю алкоголем в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Как оказалось, несмотря на запрет, купить алкоголь в Калининграде после 22 часов вообще не проблема. В Центральном районе города полицейские обнаружили 13 торговых точек, в которых продавали спиртное в запретные часы.

- На продавцов и индивидуальных предпринимателей, осуществлявших продажу спиртного в запрещённые часы, были составлены протоколы. В отношении владельцев торговой точки общественного питания, которые не смогли предоставить разрешающие документы, проводится административное расследование, - заявили в пресс-службе полиции.

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