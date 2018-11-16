В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили две неисправные маршрутки

СЕГОДНЯ 11:07 2018-11-16T11:09:48+03:00

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В Калинниграде накануне выявили несколько пассажирских маршруток с грубейшими техническими неисправностями. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

В частности, на двух маршрутках были установлены шины с различным рисунком протектора, кроме того, резина была сильно изношена. Подобные упущения контроля со стороны технических служб автоперевозчика могли привести к ДТП из-за низкого сцепления резины с проезжей частью.

- Водитель третьего автобуса перевозил пассажиров, сверх количества сидячих мест. Чтобы инспекторы ГИБДД не заметили нарушение, он предложил людям продолжить поездку сидя на полу, - отметили в ведомстве.

В отношении водителей, а также должностных лиц автопредприятий, допустивших нарушения, проводится проверка.