Состоящие на учете в наркодиспансере калининградцы лишились водительских прав
Прокуратура Центрального района установила, что 35 жителей Калининграда состоят на диспансерном учете из-за психических и поведенческих расстройств вследствие употребления алкоголя, наркотиков либо психического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что это не только противоречит закону, но и нарушает права других участников дорожного движения: водителей, пешеходов, в том числе детей.
Прокурор Центрального района направил в суд 35 исковых заявлений с требованием лишить их прав. Суд удовлетворил 33 предъявленных исковых заявлений, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.