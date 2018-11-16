2018-11-16T11:36:27+03:00
Общество

Состоящие на учете в наркодиспансере калининградцы лишились водительских прав

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Прокуратура Центрального района установила, что 35 жителей Калининграда состоят на диспансерном учете из-за психических и поведенческих расстройств вследствие употребления алкоголя, наркотиков либо психического заболевания. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что это не только противоречит закону, но и нарушает права других участников дорожного движения: водителей, пешеходов, в том числе детей.

Прокурор Центрального района направил в суд 35 исковых заявлений с требованием лишить их прав. Суд удовлетворил 33 предъявленных исковых заявлений, отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

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