В Калининграде суд взыскал с лже-инвалида 210 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-16T11:50:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителю Калининграда придется вернуть государству полученные им выплаты за ложную инвалидность. Об этом сообащет пресс-служба Ленинградского районного суда.

Мужчина подделал акт медико-социальной экспертизы и получил вторую группу инвалидности. После этого он обратился в пенсионный фонд для получения страховой пенсии по инвалидности. Ему установили соответствующие выплаты, всего злоумышленник получил из бюджета более 210 тысяч рублей.

В результате суд взыскал с мужчины в бюджет 210 тысяч рублей.