В Калининграде суд взыскал с лже-инвалида 210 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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Жителю Калининграда придется вернуть государству полученные им выплаты за ложную инвалидность. Об этом сообащет пресс-служба Ленинградского районного суда.
Мужчина подделал акт медико-социальной экспертизы и получил вторую группу инвалидности. После этого он обратился в пенсионный фонд для получения страховой пенсии по инвалидности. Ему установили соответствующие выплаты, всего злоумышленник получил из бюджета более 210 тысяч рублей.
В результате суд взыскал с мужчины в бюджет 210 тысяч рублей.