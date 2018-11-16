2018-11-16T11:50:00+03:00
Общество

В Калининграде суд взыскал с лже-инвалида 210 тысяч рублей

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Жителю Калининграда придется вернуть государству полученные им выплаты за ложную инвалидность. Об этом сообащет пресс-служба Ленинградского районного суда.

Мужчина подделал акт медико-социальной экспертизы и получил вторую группу инвалидности. После этого он обратился в пенсионный фонд для получения страховой пенсии по инвалидности. Ему установили соответствующие выплаты, всего злоумышленник получил из бюджета более 210 тысяч рублей.

В результате суд взыскал с мужчины в бюджет 210 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Зачем наручники"? В соцсетях возмущаются кадрами задержания главврача роддома, где умер младенец
Коммунальные службы Калининграда перешли на зимний режим уборки
Правда ли, что на польской границе разворачивают калининградцев, не привитых от кори?
Ученики школы №5 Советска жалуются на засилье вшей
В Калининграде разоблачили лжеинвалида
Тренер «Балтики» прокомментировал «домашнее видео» с душем
Калининградец четыре раза выстрелил в оппонента из травматического пистолета
В калининградском парке имени Теодора Кроне обнаружили несанкционированные сточные выпуски
На калининградских дорогах установили три новых комплекса автофиксации нарушений ПДД
Камеры «Безопасного города» в Калининграде помогли раскрыть 155 уголовных дел
В Калининграде таксист обокрал уснувшую пассажирку
Алиханов опубликовал фото со стройплощадки будущего онкоцентра
Состоящие на учете в наркодиспансере калининградцы лишились водительских прав
В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили две неисправные маршрутки
В Калининграде 13 магазинов попались на продаже спиртного после 22 часов
Три калининградских водителя задержаны за повторное пьяное вождение