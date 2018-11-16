Алиханов опубликовал фото со стройплощадки будущего онкоцентра

СЕГОДНЯ 12:14 2018-11-16T12:16:08+03:00

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В Калининграде начались работы на стройплощадке будущего онкологического центра. Фотографии со стройки опубликовал губернатор Антон Алиханов на своей странице в Instagram.

- По контракту окончание строительства в 2020 году (декабрь), заработает центр уже в 2021 году, - написал глава региона.

Напомним, онкоцентр будет построен в поселке Родники под Калининградом и будет включать поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штат онкоцентра составит 558 человек, в том числе 68 врачей.