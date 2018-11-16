2018-11-16T12:28:03+03:00
Происшествия

В Калининграде таксист обокрал уснувшую пассажирку

Отсутствие сумочки с дорогим смартфоном внутри молодая женщина обнаружила лишь на следующее утро
Игорь ОРЕХОВ
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Как показывает практика, прикорнуть в ночном такси – не самый лучший вариант для пассажира.

Вот, скажем, молодая жительница Калининграда по дороге домой уснула и пробудилась лишь по приезде в место назначения. Расплатилась с водителем, поднялась к себе в квартиру и продолжила прерванный отдых. И только не следующее утро вспомнила, что, вообще-то, имела при себе сумку, когда садилась в таксомотор. В сумке были смартфон престижной модели и 500 рублей наличными. А теперь ридикюль бесследно исчез со всем содержимым.

Куда именно – выяснили сотрудники угрозыска, к которым женщина обратилась за помощью. Полицейские выяснили, что сумочку тиснул 28-летний извозчик. Ему теперь, возможно, придется передвигаться исключительно пешком на протяжении до пяти лет в «зоне».

В принципе, можно считать, что калининградке еще повезло. В Москве вон тоже клиентка в такси уснула – так, все закончилось изнасилованием…

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