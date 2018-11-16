Камеры «Безопасного города» в Калининграде помогли раскрыть 155 уголовных дел

СЕГОДНЯ 12:29 2018-11-16T12:30:36+03:00

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С начала года сотрудники правоохранительных органов направили в «безопасный город» 4 тысячи обращений о предоставлении записей с камер. Это позволило раскрыть и направить в суд 155 уголовных дел, сообщает пресс-служба областного правительства.

-Большая территория областного центра уже охвачена видеонаблюдением, и мы продолжаем ее расширять. Система «Безопасный город» уже неоднократно доказала свою эффективность. Доступ к видео в режиме реального времени или к архиву мы оперативно предоставляем сотрудникам правоохранительных органов. Устанавливаем новейшую технику, наши операторы обладают колоссальным опытом работы с архивом комплекса, – отметил директор регионального учреждения «Безопасный город» Алексей Игнатенко.

АПК «Безопасный город» работает в Калининграде с 2014 года. Сейчас система объединяет более тысячи камер наружного видеонаблюдения на улицах Калининграда и административных центров муниципальных образований, а также 46 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и 14 терминалов экстренной связи «Гражданин-Полиция».