2018-11-16T12:34:25+03:00
Общество

На калининградских дорогах установили три новых комплекса автофиксации нарушений ПДД

Виктор Сергеев
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..Фото: Госавтоинспекция
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В Калининградской области установили три новых комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД.

Первый комплекс установлен на опоре освещения, расположенной справа, на откосе земляного полотна, на 18 километре автодороги «Калининград - Балтийск».

Второй комплекс установлен на опоре освещения, расположенной справа, на обочине, на 30 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

Третий комплекс установлен на опоре освещения, расположенной слева, на обочине дороги, на 44 километре автодороги «Калининград - Балтийск».

- Все комплексы автоматической видеофиксации предназначены для контроля соблюдения скоростного режима водителями, - отметили в ГИБДД.

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