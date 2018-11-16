2018-11-16T12:36:33+03:00
Общество

В калининградском парке имени Теодора Кроне обнаружили несанкционированные сточные выпуски

Все они были затампонированы силами МБУ «Гидротехник»
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Один из несанкционированных выпусковОдин из несанкционированных выпусковФото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
Изменить размер текста:

Мэрия Калининграда отреагировала на представление прокурора по выявленным в октябре 2018 года в парке имени Теодора Кроне в несанкционированным выпускам сточных вод.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, силами МБУ «Гидротехник» был произведен тампонаж шести незаконных выпусков. Также в отношении еще одного выпуска принято решение о проведении его предварительного обследования с помощью телеинспекционного оборудования с целью выявления источников поступления хозяйственно-бытовых сточных вод.

Кроме того, муниципалитет рассматривает вопрос о разработке проектной документации по строительству в этом районе самотечного канализационного коллектора.

Параллельно с этими работами Калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением уполномоченных контролирующих органов проводится обследование русла ручья Гагаринского по территории Гурьевского городского округа и городского округа «Город Калининград» с целью выявления незаконного сброса загрязненных сточных вод в водный объект.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Зачем наручники"? В соцсетях возмущаются кадрами задержания главврача роддома, где умер младенец
Коммунальные службы Калининграда перешли на зимний режим уборки
Правда ли, что на польской границе разворачивают калининградцев, не привитых от кори?
Ученики школы №5 Советска жалуются на засилье вшей
В Калининграде разоблачили лжеинвалида
Тренер «Балтики» прокомментировал «домашнее видео» с душем
Калининградец четыре раза выстрелил в оппонента из травматического пистолета
На калининградских дорогах установили три новых комплекса автофиксации нарушений ПДД
Камеры «Безопасного города» в Калининграде помогли раскрыть 155 уголовных дел
В Калининграде таксист обокрал уснувшую пассажирку
Алиханов опубликовал фото со стройплощадки будущего онкоцентра
В Калининграде суд взыскал с лже-инвалида 210 тысяч рублей
Состоящие на учете в наркодиспансере калининградцы лишились водительских прав
В Калининграде инспекторы ГИБДД выявили две неисправные маршрутки
В Калининграде 13 магазинов попались на продаже спиртного после 22 часов
Три калининградских водителя задержаны за повторное пьяное вождение