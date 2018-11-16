В калининградском парке имени Теодора Кроне обнаружили несанкционированные сточные выпуски
Мэрия Калининграда отреагировала на представление прокурора по выявленным в октябре 2018 года в парке имени Теодора Кроне в несанкционированным выпускам сточных вод.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, силами МБУ «Гидротехник» был произведен тампонаж шести незаконных выпусков. Также в отношении еще одного выпуска принято решение о проведении его предварительного обследования с помощью телеинспекционного оборудования с целью выявления источников поступления хозяйственно-бытовых сточных вод.
Кроме того, муниципалитет рассматривает вопрос о разработке проектной документации по строительству в этом районе самотечного канализационного коллектора.
Параллельно с этими работами Калининградской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением уполномоченных контролирующих органов проводится обследование русла ручья Гагаринского по территории Гурьевского городского округа и городского округа «Город Калининград» с целью выявления незаконного сброса загрязненных сточных вод в водный объект.