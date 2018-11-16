Калининградец четыре раза выстрелил в оппонента из травматического пистолета

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-16T12:40:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде задержали мужчину, который стрелял в оппонента из травматического пистолета. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Клинической. В ходе конфликта злоумышленник четыре раза выстрел из травматического пистолета в жителя Правдинского района.

- С многочисленными гематомами пострадавший был госпитализирован бригадой «скорой помощи», а применившего оружие гражданина росгвардейцы передали в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе ведомства.