2018-11-16T12:40:37+03:00
Происшествия

Калининградец четыре раза выстрелил в оппонента из травматического пистолета

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде задержали мужчину, который стрелял в оппонента из травматического пистолета. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел на улице Клинической. В ходе конфликта злоумышленник четыре раза выстрел из травматического пистолета в жителя Правдинского района.

- С многочисленными гематомами пострадавший был госпитализирован бригадой «скорой помощи», а применившего оружие гражданина росгвардейцы передали в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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