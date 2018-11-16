2018-11-16T13:19:15+03:00
Спорт

Тренер «Балтики» прокомментировал «домашнее видео» с душем

Михаил ЯНОВСКИЙ
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В ролике массажист «Балтики» Сергей Озерян показал, как греет воду для мытья футболистов.В ролике массажист «Балтики» Сергей Озерян показал, как греет воду для мытья футболистов.Фото: YouTube
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В четверг многие спортивные СМИ обратили внимание на ролик, появившийся на «Ютубе». Массажист футбольного клуба «Балтика» Сергей Озерян показал, как греет воду для помывки команды: «Вот таким вот способом – как бабушка варенье в 19-м веке когда-то варила».

Нашумевшее видео прокомментировал главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов.

- Честно говоря, не вижу смысла обсуждать это «домашнее» видео. Странно, что оно вызвало такой резонанс, - приводит слова наставника официальный сайт клуба. - Наша команда выступает на современном стадионе «Калининград» – одном из лучших в стране. Думаю, никто не сомневается, что там в душевых горячая вода имеется. Иногда проводим восстановительные тренировки на стадионе «Балтика». Там присутствуют определенные бытовые сложности. Но вы же знаете, что это – старейший стадион в России, построенный еще в 19-м веке.

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