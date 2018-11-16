В Калининграде разоблачили лжеинвалида

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-16T13:19:26+03:00

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Житель Калининграда явился в бюро медико-социальной экспертизы с заявлением об освидетельствовании с целью установления группы инвалидности. В подтверждение предоставил направления сразу от двух медучреждений. И получил вторую группу, о чем свидетельствовал акта медико-социальной экспертизы. Уже с этим документом горожанин отправился в местное подразделение Пенсионного фонда РФ. Там посмотрели бумагу и постановили перечислять ее обладателю страховую пенсию по инвалидности и ежемесячную денежную выплату.

Но потом что-то пошло не так. В результате проведенной проверки выяснилось, что ни в каких больницах новоиспеченный инвалид не лечился, направление на прохождение экспертизы не получал, подписи и личные печати врачей поддельные, и вообще данный товарищ на самом деле как бы и не инвалид вовсе. Между тем, он уже успел получить от щедрот государства в общей сложности 210 873 рубля и еще,79 копеек.

В связи с чем прокурор Ленинградского района обратился в суд и иском о взыскании неправедно нажитых денежных средств. И суд с прокурором согласился.