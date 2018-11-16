Ученики школы №5 Советска жалуются на засилье вшей

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-16T13:23:16+03:00

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Вечером в четверг 15 ноября в сообществе «Подслушано в Советске» Вконтакте появилось тревожное сообщение от одного из родителей, возмущенного бездействием городской санэпидемстанции. По его словам, его ребенок, вернувшись домой из школы №5, пожаловался на жуткий зуд.

- Недолго думая начали всем семейством искать причину жалобы, - пишет родитель, - оказалось все просто - у ребенка вши, и не одна, а много, разноцветные такие, да и еще успели яички отложить, похожие на маленькие капельки смолы.

Паразитов, конечно, удалось вытравить, но через некоторое время все повторилось.

- Через неделю они распространились и на маленьких детей, - продолжает рассказчик, - и на родителей в том числе. Начали дотошно опрашивать ребенка, искать причину, давать рекомендации, наставления, выяснилось из личных наблюдений, что наибольшее количество этих вшей ребенок приносит после занятий физкультуры в 5-й школе.

По словам детей, источником паразитов стали именно грязные липкие маты и матрацы. Сейчас родители предлагают закрыть школу на карантин.