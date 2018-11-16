2018-11-16T13:29:48+03:00
Общество

Правда ли, что на польской границе разворачивают калининградцев, не привитых от кори?

"Комсомолка" проверила слухи
Ольга ГОНЧАРОВА
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В соцсетях и мессенжджере Вайбер распространяются слухи о том, что у калининградцев на польской границе начали проверять отметки о прививках от кори. Мол, если нет соответствующих отметок, могут развернуть. "Комсомолка" проверила эти сведения.

Выяснилась, что с российской стороны никаких ограничений нет. Это подтвердили в Калининградской областной таможне. Поляки данный факт тоже не подтверждают.

- Никто не проверяет таких документов, а именно - справок, привит человек против кори или нет. И планов таких не предвидится, - сказал "КП" Рышард Худы, представитель Таможенной палаты Ольштына. - Для въезда в Польшу нужны действующие паспорт и виза, а также отсутствие контрабанды. Да, у нас проблема с корью есть. Эту болезнь завезли граждане Украины, которые у нас работают.

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