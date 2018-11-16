2018-11-16T13:34:01+03:00
Общество

Коммунальные службы Калининграда перешли на зимний режим уборки

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде установлен зимний режим работы по уборке дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Зимний режим означает, что при наступлении низких температур и появлении гололедицы коммунальщики должны быть готовы к тому, чтобы оперативно начать обработку проезжей части и тротуаров пескосоляной смесью, - отметили в мэрии города.

Сейчас в Калининграде имеется в наличии 1678 тонн минерального концентрата галит (техническая соль), 13770 тонн песка, 9084 тонны пескосоляной смеси. При

этом, договоры на поставки противогололедных материалов заключены на весь предстоящий зимний период.

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