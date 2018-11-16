"Зачем наручники"? В соцсетях возмущаются кадрами задержания главврача роддома, где умер младенец

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-16T13:54:21+03:00

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Пресс-служба следственного управления СК России по Калининградской области опубликовала видео задержания главврача калининградского роддома. Женщину подозревают в преступной халатности, повлекшей смерть новорожденного ребенка.

На видео показано, как в кабинет входят сотрудники следственного комитета, задают главврачу несколько вопросов, затем крупным планом показывается как на руках женщины защелкиваются наручники.

Эти кадры вызвали возмущение в социальных сетях. Пользователи высказывают мнения, что всё это выглядит очень жестко. Задаются вопросом, насколько уместно демонстрировать кадры того, как на врача надевают наручники. Пишут о том, что подобные видеоролики вряд ли способствуют рекламе калининградского здравоохранения и точно не сподвигнут врачей из других регионов переезжать в Калининградскую область.

Напомним, в роддоме для поддержания жизнедеятельности новорожденного потребовалось введение дорогостоящего препарата. И тогда главврач Елена Беговая (фамилия изменена - Ред.), по версии следствия, велела медперсоналу сделать все для того, чтобы ребенок не выжил. Столь странное решение женщина объяснила высокой стоимостью требующегося лекарства и ухудшением показателей статистики в части смертности новорожденных. В этот же день ребенок умер.