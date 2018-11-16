«Янтарный атаман»: Ни одно культурно-массовое мероприятие в Янтарном не проходит без участия казаков

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-16T14:25:28+03:00

Калининградские казаки планируют проводить иппотерапию для детей с ограниченными возможностями

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Калининградские казаки провели первое занятие в школе верховой езды и джигитовки на площадке конноспортивного комплекса в Янтарном для старшеклассников поселка Донское Светлогорского района.

Напомним, в 2018 году общество хутора «Янтарный» победило в конкурсном отборе казачьих организаций с двумя проектами: по созданию казачьей школы верховой езды и джигитовки «Янтарный атаман» и по направлению охраны общественного порядка.

- После обучения организация создаст конный патруль, - сообщает пресс-служба минмуна, - и подготовленные казаки будут принимать участие в охране общественного порядка на лошадях. В дальнейшем планируется проведение иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Атаман же хутора «Янтарный» Александр Светиков похвастал, что «ни одно культурно-массовое мероприятие в Янтарном городском округе не проходит без участия казаков».

- Благодаря эффективному взаимодействию с министерством по муниципальному развитию и внутренней политике, - добавил Светиков, - мы понимаем, в каких направлениях развивать калининградское казачество.