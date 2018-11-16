2018-11-16T14:33:24+03:00
Общество

В поселок Васильково пускают дополнительные автобусы

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В поселок Васильково из Калининграда пустят дополнительные автобусы. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с тем, что из-за ремонта улицы Шатурской изменилась схема движения автобусов по маршруту №24. Сейчас маршрут сокращен до улицы Молодая гвардия.

По новому маршруту № 50 от ул. Молодой Гвардии до ТЦ «Клондайк» будут ходить автобусы большой вместимости - по 4 автобуса в рабочие, и по 3 – в выходные и праздничные дни.

Маршрут регулярных пассажирских перевозок: ул. Молодой гвардии, ул. Орудийная, ул. Краснокаменная, ул. Пехотная, ул. Арсенальная, ул. Большая Окружная 4-я, ТЦ «Клондайк», и в обратном направлении: ул. Индустриальная, ул. Большая Окружная (северный обход) ул. Шатурская, ул. Ю. Гагарина, ул. Молодой гвардии.

На временном маршруте № 50 будут работать автобусы МКП "Калининград-ГорТранс". Маршрут будет действовать до окончания ремонта улицы Шатурской.

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