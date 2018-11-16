2018-11-16T15:20:15+03:00
Общество

Министр: Запас угля в области составляет более 28 тысяч тонн

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Запас каменного угля в Калининградской области составляет более 28 тысяч тонн, большая часть топлива находится на складах поставщиков. Об этом на правительственной «оперативке» в пятницу, 16 ноября, рассказал и.о. министра строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

- Поставщики подтверждают готовность своевременно поставлять тот объем, который необходим на весь отопительный период. Вместе с тем коммерческая цена на уголь и мазут нерегулируема, она начинает свою историю на бирже, а заканчивает у поставщика. Поэтому все, что можно было сделать, а это максимально зарегулировать тариф и предусмотреть субсидию муниципалитетам – все это выполнено, – сказал Сергей Черномаз.

Он добавил, что на следующей неделе начнется предоставление муниципалитетам дополнительной помощи для проведения отопительного сезона.

- Это 250 миллионов рублей из областного бюджета, что позволит муниципалитетам рассчитаться с поставщиками за топливно-энергетические ресурсы. Даст им возможность восстановить в необходимом объеме резервные виды топлива, тем самым снять замечания Ростехнадзора для получения акта готовности, – сказал Сергей Черномаз.

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