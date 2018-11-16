В Советске на погранпереходе грузовик выпустил огромное облако белого газа

СЕГОДНЯ 15:26 2018-11-16T15:32:53+03:00

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В четверг 15 ноября на погранпереходе в Советске произошло ЧП, свидетелями которого стали не только автомобилисты из очереди на границе, но и прогуливавшиеся по набережной Немана горожане. Один из грузовик, перевозивший в цистерне сжиженный газ, внезапно зашипел и выпустил огромное облако, которое поплыло по реке. Водитель с облаком сделать ничего не сумел, поэтому оно двигалось за машиной до самого города.

Тут же несколько фотографий происшествия появилось в группе «Подслушано в Советске». Автор снимков сделал к ним подпись: «Сегодня днем на таможне. Какой-то фейерверк».

В пятницу представитель транспортного отдела калининградского представительства компании ELME MESSER GAAS (ей принадлежал грузовик) сообщил, что ничего страшного не произошло.

Грузовик с облаком на погранпереходеФото: Сообщество "Подслушано в Советске" в "ВКонтакте"

- В цистерне находился сжиженный кислород, опасные газы мы не перевозим, - сообщил представитель компании. - В том, что газ начал выходить, нет ничего страшного или необычного. Просто сработала система безопасности, которая всегда срабатывает при превышении допустимого давления. Дело в том, что сжиженный газ в дороге взболтало, из-за чего давление в цистерне увеличилось. К слову, машина была не из Калининграда, а из Эстонии.