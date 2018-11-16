Калининградка украла у своей подруги 83 тысячи рублей
В полицию Светлогорска с заявлением о пропаже 83 тысяч рублей со своего банковского счета обратилась 22-летняя горожанка. Сотрудники уголовного розыска получили информацию о движении денежных средств и выяснили, что они были переведены одному молодому человеку. А копнув еще немного глубже, опера вышли на 27-летнюю гражданку, которая одновременно была хорошей знакомой потерпевшей и близкой подругой получателя крупной суммы.
- Выяснилось, что в один из вечеров, проведенных вместе, злоумышленница воспользовалась приложением мобильного банка в телефоне знакомой и перевела деньги на счет своего приятеля, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.
За «кражу, совершенную с банковского счета» по закону полагается до шести лет лишения свободы.