Вице-премьер Александр Рольбинов будет курировать министерство природных ресурсов

СЕГОДНЯ 17:34 2018-11-16T17:34:53+03:00

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Губернатор Антон Алиханов расширены полномочия вице-премьера Александра Рольбинова. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Рольбинов будет курировать министерство природных ресурсов и экологии.

Александр Рольбинов также координирует работу министерства развития инфраструктуры и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.