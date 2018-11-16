Вице-премьер Александр Рольбинов будет курировать министерство природных ресурсов
.Фото: Александр Подгорчук
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Губернатор Антон Алиханов расширены полномочия вице-премьера Александра Рольбинова. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Рольбинов будет курировать министерство природных ресурсов и экологии.
Александр Рольбинов также координирует работу министерства развития инфраструктуры и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области.