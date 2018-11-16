2018-11-16T18:06:53+03:00
Происшествия

В Калининграде арестовали и.о. главврача роддома, в котором скончался младенец

Женщину подозревают в превышении полномочий
Виктор Сергеев
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Елена Белая.Елена Белая.Фото: Александр Подгорчук
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И.о. главного врача роддома №4 Калининграда Елену Белую арестовали на два месяца. решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в пятницу вынес Центральный районный суд.

По мнению следствия, оставаясь на свободе, Белая может оказывать давление на свидетелей и расследование уголовного дела.

Напомним, накануне стало известно, что на Елену Белую завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, она приказала не давать новорожденному ребенку дорогостоящий препарат. Следствие также считает, что после смерти новорожденного она дала указание подчиненному медицинскому работнику внести в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери и ребенок родился мертвым.

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Дикий случай произошел накануне в Калининград. В региональном Управлении СКР сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении исполняющей обязанности главврача одного из родильных домов Калининграда. 41-летняя женщина подозревается в превышении должностных полномочий (читайте далее).

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