2018-11-16T17:58:50+03:00
Общество

В Советске на Лесное кладбище вернут надгробную плиту с фамилиями троих русских солдат

Все трое скончались в госпитале Тильзита во время Первой мировой войны
Иван МАРКОВ
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Лесное кладбище в СоветскеЛесное кладбище в СоветскеФото: Иван МАРКОВ
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В субботу 17 ноября на Лесном кладбище города Советска в 11:00 пройдет торжественная церемония возвращения надгробной плиты с фамилиями троих солдат Русской императорской армии, скончавшихся от ран в апреле 1915 года в госпитале Тильзита.

Напомним, ранее калининградский краевед Александр Панфилов обнаружил плиту с фамилиями Ивана Ортана (вероятно, он служил в 23-й Олонецкой пешей дружине государственного ополчения), Тимофея Макаренкова и Максима Гущина (оба из 6-й Таурагенской пограничной бригады) на одном из кладбищ Калининграда. Исследователю удалось установить, что эти солдаты скончались именно в Тильзите , после чего он привез плиту в Советск.

На торжественные мероприятия приглашаются все, кому не безразлична тема памяти погибших в Первой мировой войне.

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