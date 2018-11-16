2018-11-16T18:00:26+03:00
Общество

На польской границе задержали калининградца с контрабандными лекарствами

Виктор Сергеев
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..Фото: Польский культурный центр
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На польской границе задержали калининградца, который пытался провести ввезти в страну контрабандные лекарства. Об этом сообщает «Польский культурный центр».

Инцидент произошел на погранпереходе в Голдапе. Сотрудник таможни обратил внимание на задние колесные арки «Хендая». Машину направили на досмотр, в ходе которого в арках обнаружили контрабандные лекарства. Там были «Гидрокортизон» (стероидная мазь), тетрациклин, всего 404 упаковки.

- Во время допроса россиянин признался, что вез их как «наглядные материалы», чтобы собрать большой заказ, - сообщается на сайте палаты налоговой администрации в Ольштыне.

За попытку контрабанды калининградца оштрафовали на 1500 злотых, лекарства изъяты.

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