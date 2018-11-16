В Калининграде проведут митинг в защиту бездомных животных
В Калининграде защитники бездомных животных проведут митинг. Мероприятие намечено на воскресенье 18 ноября, пройдет с 13:30 до 17:00 на площадке у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира.
В группе «Право на жизнь» в соцсетях отмечают, что на митинге будут призывать поддержать программу ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) как единственный гуманный метод регулирования численности бездомных животных в Калининградской области.
«Со следующего года программу ОСВВ в Калининградской области собираются закрывать и вводить безвозвратный отлов. В случае нашей области это означает массовое убийство бездомных животных, т.к. приютов для содержания огромного количества бездомных собак в регионе нет», - говорят волонтеры.
Организаторы отмечают, что митинг легален и согласован с городскими властями.