В Калининградской области служба «112» за год приняла 710 тысяч вызовов

СЕГОДНЯ 18:41 2018-11-16T18:41:43+03:00

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За год на единый номер «112» принято более 710 тысяч вызовов с Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Самыми востребованными у населения экстренными службами стали скорая помощь (72%), полиция (21%) и единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований (4%).

Обращались калининградцы и по вопросам консультационно-справочного характера. В основном они касались функций и возможностей системы-112, обеспечения безопасности жизнедеятельности. Просили предоставить телефонные номера служб города, также поступали вопросы о необходимости и целесообразности привлечения экстренных служб для решения сложившейся ситуации.

- По необходимости операторы-психологи также оказывают позвонившим психологическую помощь. Только в 2018 году такая дистанционная поддержка потребовалась в более чем 680 случаях, - отметили в пресс-службе правительства, добавив, что в службе «112» отмечают тенденцию к снижению количества ошибочных вызовов с 61% до 49% за прошедший год по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 годов.